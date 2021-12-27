РИАМО - 27 дек. На станции Волоколамск Рижского направления МЖД вагон грузового поезда сошел с рельс при отправлении состава, пострадавших в данном инциденте нет, сообщает пресс-служба МЖД.

На помощь сошедшему с рельс составу уже отправлен восстановительный поезд.

В результате произошедшего было приостановлено движение поездов на участке железной дороги от остановочного пункта Чисмена до Волоколамска. Поезда дальних маршрутов из столицы едут до станции Чисмена, в сторону столицы – от Шаховской до Волоколамска.

На участке, где нет движения поездов, перевозчик организовал компенсационные маршруты автобусов.

Московская железная дорога принимает все необходимые меры, чтобы восстановить движение поездов.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства, а также их попросили планировать поездки с учетом данного инцидента.