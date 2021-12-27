РИАМО - 27 дек. Голый мужчина с ножом в руке выпал из окна на Тверской улице в Москве. Мужчина скончался, сообщает газета «Известия».

Мужчина выпал с балкона третьего этажа над рестораном «Пушкин» и магазином «Армения» и скончался от травм, полученных при падении, до приезда скорой помощи. Очевидцы случившегося рассказали, что в руках у мужчины был нож.

По данным Telegram-канала «112», погибший – 35-летний журналист Егор Просвирин, основатель интернет-ресурса «Спутник и погром». На месте происшествия находятся мать и жена журналиста.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и выпал из окна съемной квартиры, в которой в этот момент находилась его жена. Соседи сообщили, что перед случившимся слышали звуки ссоры в квартире Просвирина.