РИАМО - 27 дек. Пробки в 9 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы в понедельник вечером. Дорожная загруженность спадет до 7 баллов к 20 часам, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Наибольшие затруднения в движении традиционно отмечаются на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, МКАД и на дорогах в центре города. В Дептрансе Москвы отмечают, что сейчас средние скорости движения автомобилей составляют 18 км/ч на ТТК и 15 км/ч на Садовом кольце.

Значительные пробки образовались в районах станций метро «Баррикадная», «Белорусская» и «Крестьянская застава», а также на улицах Большая Ордынка и Абельмановская.

Также крупные дорожные заторы отмечаются на проспекте Андропова, Рязанском проспекте, Ленинском проспекте, Аминьевском шоссе и Сретенском бульваре.

Пробки спадут до 7 баллов к 20 часам и до 5 баллов к 21 часу.