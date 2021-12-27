РИАМО - 27 дек. Президент России Владимир Путин помог 14-летнему школьнику из Подмосковья переехать в новую квартиру. Ранее российский лидер подарил ему гитару, сообщают «Известия».

О жилищном вопросе рассказала мама 14-летнего Марка Кобленева. По ее словам, у семьи не было собственного жилья, и ей приходилось гостить у знакомых.

Как только Путин узнал о проблеме, он пообещал помочь. Через несколько дней семья получила ключи от собственной квартиры.

Ранее президент подарил подростку гитару и обучающий курс в рамках «Елки желаний». Также в рамках этой акции мальчик побывал в Академии Игоря Крутого.

После этого молодой человек поучаствовал в мастер-классе, который провел для него композитор, заслуженный артист России Виктор Зинчук.

Позже школьник рассказал Путину, что благодаря новой квартире теперь у него есть место, чтобы заниматься музыкой и учебой. Он также пообещал исполнить президенту песню Владимира Высоцкого «Высота» на своем новом музыкальном инструменте.

«Давай. Я желаю тебе достижения больших высот и в музыке, и в жизни», — сказал глава государства.