РИАМО - 27 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новостройку в районе Западное Дегунино, возведенную по программе реновации. Всего в этом районе в программу включены 45 домов, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

Новостройка располагается по адресу: Ангарская улица, д. 33А. В доме насчитывается 112 квартир, их общая площадь — 6,4 тыс. кв. м, среди них 28 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 24 трехкомнатных квартиры.

«Завершается еще один год активной реализации программы реновации. В процессе переселения вовлечено уже порядка 70 тыс. жителей пятиэтажек. Из них порядка 50 тыс. уже получили новое жилье. В проектировании и строительстве находится более 340 новых домов общей площадью свыше 6 млн кв. м. Поэтому нет сомнений в том, что темпы переселения будут только расти», – сказал Собянин.

Новостройка, как и другие дома по реновации в этом районе, имеет «умные» общедомовые и поквартирные приборы учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества. Они могут передавать данные автоматически.

Старт программы реновации в Москве состоялся в августе 2017 года. Переселение коснется 1 млн жителей столицы.