РИАМО - 27 дек. Комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовала к принятию в первом чтении, а если отсутствуют поправки, то в целом, законопроект с изменениями в закон об организации местного самоуправления в столице, передает корреспондент РИАМО.

«Законопроект направлен на приведение закона города Москвы <…> в соответствие с федеральным законодательством», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

По его словам, согласно федеральному закону от 19 ноября 2021 года №376-ФЗ выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Госдумы, сенаторами РФ, депутатами законодательных, представительных органов госвласти субъектов РФ, занимать иные госдолжности РФ, госдолжности субъектов страны, а также должности государственной гражданской службы и муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Выборное должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных законом №131-ФЗ и другими федеральными законами.

Таким образом, проектом данного документа предлагается закрепить в столичном законе №56 соответствующие ограничения в отношении глав внутригородских муниципальных образований в Москве.

На заседании комиссии депутаты приняли решение рекомендовать Мосгордуме принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом.

«Решение принимается при отсутствии возражений», - отметил Козлов.