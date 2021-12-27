РИАМО - 27 дек. Движение составов через станцию Бекасово-1 Киевского направления Московской железной дороги было возобновлено после сбоя из-за технической остановки грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Грузовой поезд встал на станции Бекасово-1.

Несколько поездов снова поехали по маршрутам со значительной задержкой.

Для быстрого введения движения составов в график диспетчеры вносят корректировки в расписание. Пассажирам рекомендовали следить за объявлениями.