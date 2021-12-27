РИАМО - 27 дек. Новогодние елки, которые были украшены известными российскими дизайнерами, подарят столичным детским домам, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

На Кузнецком Мосту в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» открылась галерея дизайнерских новогодних елок. Их украшали известные стилисты, артисты балета, музыканты, композиторы.

«Уже не первый год мы ставим елки на Кузнецком Мосту, и известные российские дизайнеры их украшают, используют различные концепции. В этом году была предложена тема украсить елки в честь разных городов мира», — сказал Немерюк.

Он добавил, что дизайнеры по своему желанию украсили небольшие елки, которые наряжены так же, как большие. Маленькие елки доставят в детские дома благотворительные фонды.