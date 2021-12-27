РИАМО - 27 дек. Два жилых корпуса, построенных по программе реновации, ввели в эксплуатацию в столичном районе Кузьминки. Дома расположены по адресу: Жигулевская улица, вл. 3, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новостройки были возведены по индивидуальному проекту. Облицовка фасадов зданий выполнена из пиленого кирпича, для размещения кондиционеров на внешней стороне здания предусмотрены корзины.

Первый введенный корпус – односекционный. В доме 102 квартиры: 5 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 21 трехкомнатная.

Второй корпус разделен на две секции и включает в себя 187 квартир: 18 однокомнатных, 152 двухкомнатные и 17 трехкомнатных. При этом 6 квартир оборудованы для проживания маломобильных людей, в них увеличили длину коридоров и установили специальную сантехнику.

Первые этажи домов – нежилые. На них расположены вестибюль, лифтовой холл, помещение дежурного, место для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также первые этажи включают в себя коммерческие помещения, в которых могут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и детские кружки.

В секциях домов установлены лифты грузоподъемностью 400 и 1 тыс. килограммов. Лифты оборудованы визуальными и тактильными средствами информации.

Территорию вокруг жилых корпусов также озеленили. Около домов высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, обустроили детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в течение ближайших 5 лет ежегодный объем ввода жилья по программе реновации в столице может достичь 3 млн квадратных метров.

В 2021 году в рамках программы реновации впервые построили более 1 млн квадратных метров жилья.