РИАМО - 27 дек. Новый сервис комплексных услуг для предпринимателей, желающих открыть медицинскую клинику, магазин или кафе, запустили в Подмосковье. Предприниматели могут подать заявку по поводу открытия бизнеса и получить комплекс услуг, в том числе лицензию на осуществление деятельности и установку рекламных конструкций, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Новые комплексные услуги – «Открытие медицинской клиники», «Открытие магазина», «Открытие кафе» – предназначены для предпринимателей Подмосковья, которые планируют открыть бизнес», - прокомментировала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Она отметила, что в большинстве случаев процесс получения необходимых разрешений для открытия бизнеса включает в себя посещение множества инстанций. После появления сервиса предпринимателям достаточно авторизоваться на региональном портале госуслуг, заполнить заявление и приложить сканы документов. Результат поступит в личный кабинет заявителя.

Новый сервис доступен на региональном портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения».

При подаче одного заявления можно получить комплекс из 3 услуг: согласование средств размещения информации, установка рекламных конструкций, лицензия на осуществление медицинской деятельности (для медицинской клиники) или лицензия на продажу алкогольной продукции (для магазина и объекта общественного питания).

Чтобы подать заявление, нужно выбрать повод: открытие магазина, объекта общественного питания или медицинской клиники, после чего ответить на вопросы экспертной системы. Далее в электронной форме заявления появятся поля для получения услуг.