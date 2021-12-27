РИАМО - 27 дек. Перед новогодними праздниками столичным школьникам напомнили, что, если они пойдут гулять на улицу в мороз, нужно надевать не менее 3 слоев свободной одежды. Кроме того, нужно быть особенно аккуратными у водоемов, безопасная толщина льда для 1 человека составляет не меньше 10 см, сообщил РИАМО руководитель Второго Московского кадетского корпуса (МЧС) Игорь Чернега.

Салюты без последствий

«Петарды, фейерверки, хлопушки, бенгальские огни — это весело и красиво, но только при соблюдении правил безопасности. Рекомендую родителям покупать пиротехнику только в специализированных магазинах, проверяя, цела ли упаковка и не истек ли срок годности. Дома держите ее как можно дальше от источников тепла», — сказал Чернега.

Он порекомендовал зажигать петарды и фитили на расстоянии вытянутой руки. Салюты никогда не стоит направлять на людей и животных. Если салют запускается из коробки, не нужно наклоняться над ним. Надо поджечь фитиль и отойти подальше.

«Пиротехнику нельзя использовать при сильном ветре: вы не сможете предугадать, куда полетит петарда или искры. Кроме того, ветер может затушить фейерверк, а поджигать его повторно нельзя — он может взорваться», — добавил Чернега.

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Прогулки в мороз

Сайт мэра Москвы

Чернега подчеркнул, что проявить осторожность нужно и при прогулках на морозе. Во-первых, надо плотно поесть и выпить горячий чай или кофе, чтобы обеспечить организм энергией для обогрева. Во-вторых, необходимо надеть не менее трех слоев свободной, не нарушающей кровообращение одежды. Обувь, шапка и перчатки тоже должны быть теплыми и свободными.

«Берегите пальцы и уши, а также нос и щеки — их обмораживают чаще всего. Этому способствуют кольца, серьги и другие аксессуары, особенно металлические, поэтому на мороз их лучше не надевать», — сказал эксперт.

В-третьих — нужно постоянно двигаться. Стоять на одном месте, тем более, прислонившись к чему-то, нельзя, потому что так люди отдают свое тепло.

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Как отличить безопасный лед?

Еще Чернега отметил, что кататься на коньках лучше всего на специализированном катке — там правильный и безопасный лед. Если же искусственных катков нет, можно кататься на реке или озере.

«Но, хотя эта зима выдалась морозной, лед на водоемах все равно может вас подвести, поэтому выходить на него нужно очень осторожно. Безопасная толщина льда для одного человека — не менее 10 сантиметров, а если вы собрались покататься на коньках или лыжах компанией, нужно не меньше 25 сантиметров. Прочность льда можно определить на глаз: голубой лед — прочный, белый — в два раза менее прочный, а на серый, матово-белый или желтоватый лед выходить нельзя», — сказал Чернега.

Специалист также отметил, что если лед начал трещать, то возвращаться обратно на берег надо скользящим шагом, не отрывая ног от поверхности. Еще один вариант — ползти по-пластунски. Так вес равномерно распределится по большой площади, и давление на лед будет меньше.

«Если вам все же не повезло и вы провалились под лед, ни в коем случае не паникуйте и не барахтайтесь. Повернитесь в ту сторону, откуда вы пришли, широко раскиньте руки и наползайте на лед грудью. Выбравшись, не спешите вставать, иначе снова провалитесь. Ползите к берегу по своим следам», — заключил Чернега.