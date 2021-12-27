РИАМО - 27 дек. Следователи начали проверку по информации о нападении бродячей собаки на двух подростков в микрорайоне Белые Столбы городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В понедельник в СМИ появились сообщения о том, что на 2 школьников напала собака, когда подростки шли в учебное заведение.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства данного инцидента. В рамках начатой проверки следователям предстоит установить, какие меры были приняты ответственными должностными лицами для исключения таких ситуаций в округе.

По результатам организованной проверки будет принято процессуальное решение.