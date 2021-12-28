РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник ответит на вопросы жителей в прямом эфире «Люберецкого районного телевидения», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«28 декабря в 19:30 отвечу на ваши вопросы в прямом эфире «Люберецкого районного телевидения». А в среду, 29 декабря, в 18:10 пообщаемся в прямом эфире «Радио Люберецкого региона»», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что вместе с жителями обсудят реализацию губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

Вопросы можно отправить на электронные адреса редакций: redaktor@lrt.tv и radiolub@mail.ru или задать по телефонам прямого эфира: 8(498)642-19-50, 8(498)642-19-52 (телевидение).