РИАМО - 27 дек. В подмосковном Щелкове родителям напомнили о соблюдении правил безопасности, чтобы дети, скатываясь с горок, не получили травмы, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Для безопасности необходимо помнить простые правила: нельзя кататься с горок, где есть обрывы, крупные ямы, трамплины, естественные или искусственные препятствия, голый лед. Кроме того, крайне опасно спускаться с горок, которые обращены на проезжую часть или железную дорогу.



При несчастных случаях необходимо сразу позвонить по номеру 112.