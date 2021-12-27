РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске ввели в эксплуатацию два проблемных дома ЖК «Каскад Парк-2», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию домов №№16 и 17 в составе ЖК «Каскад Парк-2» в деревне Бережки городского округа Подольск. Восстановлены права 46 дольщиков, которые ждали свои квартиры два года.

Застройщик ООО «СЗ Бережки» перенес сроки сдачи объекта с 2019-го на 2021 год. Правительство Московской области, а именно, министерство жилищной политики региона взяло объект на контроль и активно сопровождало застройщика на всех этапах завершения строительства. Дома достроены и введены в эксплуатацию.