РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Жителей подмосковного Подольска 5 и 9 января приглашают на первые хоккейные матчи 2022 года, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

5 января ХК «Витязь» принимает соперника по Западной конференции - минское «Динамо». Вбрасывание в 17:00. 9 января болельщиков ждут на игре против чемпиона КХЛ «Авангарда». Второй матч в 18:00.

Билеты в продаже на электронной площадке и в кассах Ледового дворца «Витязь». Болельщиков приглашают с отличным новогодним настроением.