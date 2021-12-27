РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 дек. Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ряда лиц, причастных к убийству экс-спецназовца в деревне Путилково подмосковного Красногорска, в зависимости от степени участия в преступлении они получили от 5 до 20 лет колонии. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры Московской области.

Сергей Ходжаян, Гамлет Айрапетян и Грант Айрапетян признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «б», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением общественного долга), частью 3 статьи 30, пунктов «а», «ж», «и» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений), части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Нарек Степанян, Сурен Маркосян, Рудик Манукян, Давид Егиазарян, Саак Саакян и Артур Акобян осуждены по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В суде установлено, что в ночь на 2 июня 2019 года в горокруге Красногорск Московской области указанные лица совершили хулиганские действия, в ходе которых подвергли избиению Владимира Данилова и Александра Сергеева. При этом Сергееву они нанесли ранение ножом. Смерть потерпевшего не наступила, поскольку их действия были пресечены проходившим мимо Никитой Белянкиным. Однако самого Белянкина впоследствии злоумышленники избили и ранили ножом, в результате чего он умер.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора РФ.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Московской области, суд приговорил злоумышленников к различным срокам лишения свободы от 5 до 20 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Приговор суда в законную силу не вступил.