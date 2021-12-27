РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. В подмосковном Подольске вручили 100 сладких подарков детям на предновогоднем матче ХК «Витязь», сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске 25 декабря прошел предновогодний матч ХК «Витязь» с «Магниткой», который стал самым ярким за предыдущие полтора сезона. В сезоне посещаемость росла от 500 зрителей и на игру с «Магниткой» выросла до 2,5 тыс. зрителей.

В ходе игры Дед Мороз вручил 100 сладких подарков для детей разных возрастов, которые прочитали стихи. Также подарили шикарный торт болельщику в костюме Деда Мороза на трибуне. Кстати, данная сладость - ручной работы мастера-кондитера из Подольска Галины Ерошовой.

Болельщики в фойе фотографировались на фоне замечательного новогоднего уголка, поднимая себе настроение. Кто-то смог и нарисовал в фойе у 9-го сектора классный плакат в поддержку давнего любимца публики Миро Аалтонена, были и плакаты со Святогором.

Первый новогодний домашний матч «Витязя» с минским «Динамо» пройдет 5 января. Болельщиков приглашают поддержать команду во время зимних каникул.