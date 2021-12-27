РИАМО - 27 дек. 18 горнолыжных курортов работают в Подмосковье, все они готовы к приему жителей региона и туристов, сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.



«У нас 18 горнолыжных курортов (работают - ред.). Есть трассы любой сложности. Все готово», — сказала Каклюгина.

Она отметила, что курорты работают в Дмитровском округе, Красногорске, Одинцовском округе, Балашихе, Истре, Коломне, Раменском округе и Сергиевом Посаде.

Лидером по популярности среди любителей горных лыж и сноуборда является Дмитровский округ, где сосредоточено больше всего трасс.

Ранее министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов отмечал, что горнолыжный спорт — это одно из направлений, которое привлекает в Подмосковье гостей из других регионов и позволяет развивать в зимний сезон спортивный туризм.

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