РИАМО - 27 дек. В Подмосковье утвердили график работы государственных медицинских организаций с 31 декабря по 9 января. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Амбулаторно-поликлиническая служба, оказывающая помощь взрослому и детскому населению, а также женские консультации будут работать во все дни, за исключением 1 и 7 января. По аналогичному графику будут работать пункты вакцинации в поликлиниках.

«Многие планируют провести новогодние праздники за городом. Вместе с тем наши медорганизации готовы оказать медпомощь всем, кто в ней будет нуждаться — вызовет врача на дом, придет на прием в поликлинику или захочет пройти вакцинацию от коронавируса», — сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, служба неотложной помощи поликлиник будет работать ежедневно с 8:00 до 23:00. В стоматологиях прием пациентов будет идти все дни с 09:00 до 15:00, кроме 1 и 7 января.

Записаться на прием к медицинскому специалисту можно через портал «Госуслуги», по телефону 122, а также в самой поликлинике.