РИАМО - 27 дек. Взрослую поликлинику Воскресенской первой районной больницы на ул. Западной капитально отремонтировали, все работы на объекте завершены, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Специалисты выполнили ремонт фасада и крыши, а также заменили инженерные коммуникации и провели внутренние отделочные работы. Закуплена и установлена современная медтехника: рентген-аппарат, аппараты УЗИ, а также офтальмологическое, лабораторное и ЛОР-оборудование.

«На первичное звено ложится огромная нагрузка, так как чаще всего пациенты обращаются именно за амбулаторной помощью. Поликлиника в Воскресенске рассчитана на 200 посещений в смену. Важно, что на время проведения ремонтных работ прием пациентов не приостанавливался, чтобы медицинскую помощь мог получить каждый, кто в ней нуждается», — сказала зампред правительства Подмосковья - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В Подмосковье продолжается реализация масштабной программы ремонтов медучреждений. Ранее в Воскресенске завершился текущий ремонт в центре здоровья.