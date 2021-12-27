РИАМО - 27 дек. Аэроэкспрессы, курсирующие на маршруте Киевский вокзал – аэропорт Внуково с 27 декабря, начали делать остановку на платформе Аминьевская. Время в пути от вокзала до аэропорта не изменилось и по-прежнему занимает 35 минут, сообщает пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

Поездка от станции Аминьевская до аэропорта на аэроэкспрессе занимает 25 минут. Поезда в сторону аэропорта останавливаются на станции в 10 минут каждого часа. При следовании из Внуково на Киевский вокзал аэроэкспрессы также делают остановку.

Отмечается, что с платформы Аминьевская можно быстро попасть в метро, сделав пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии. Желенодорожная платформа и станция метро соединены переходом.

В павильоне станции установлены билетопечатающие автоматы, турникеты адаптированы для считывания билетов «Аэроэкспресс». Купить билеты можно также заранее онлайн на сайте и в мобильном приложении компании. Для поездки с Аминьевской действуют все актуальные тарифы «Аэроэкспресс».