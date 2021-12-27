РИАМО - 27 дек. В Подмосковье в 2022 году на «Пушкинскую карту» поступит 5 тыс. рублей для посещения культурных учреждений, сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.



«Будет (зачислено на карту - ред.) 5 тысяч рублей как минимум», — сказала Каклюгина, отметив, что эта программа пользуется популярностью в регионе.

С начала действия программы по «Пушкинским картам» в Московской области их было выдано 150 тыс. штук. При помощи «Пушкинских карт» юные жители Подмосковья уже приобрели свыше 5 тыс. билетов.

Сейчас Подмосковье занимает второе место среди российских регионов по количеству оформленных «Пушкинских карт». В программе участвуют 66 учреждений области: дома культуры, театры, музеи, концертные организации и библиотеки. Среди них есть и частные заведения.