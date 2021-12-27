РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 дек. Строители приступили к устройству фундамента областной детской больницы в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

В Красногорске в рамках нацпроекта «Здравоохранение» продолжаются работы по возведению многопрофильной областной детской больницы. Строители приступили к устройству фундамента здания.

«В настоящее время на площадке порядка 65 рабочих и 40 единиц строительной техники. Строители приступили к устройству фундамента здания, также продолжаются работы по выемке грунта и устройству шпунтового ограждения котлована», - сказал глава областного стройкомплекса Владимир Локтев.

В рамках проекта в Красногорске планируется построить 8-этажное здание, в котором разместятся 28 отделений, в том числе инфекционное, лечебно-диагностическое, приемное, оториноларингологическое и другие. Кроме того, здесь откроются симуляционный и консультационно-диагностический центры на 300 посещений в смену, а также стационар на 420 мест. Общая площадь медицинского комплекса составит 114,6 тыс. кв. м.

Строительство нового объекта здравоохранения ведется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Завершить все работы и ввести детскую больницу в эксплуатацию планируется в 2024 году.