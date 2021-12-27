РИАМО - 27 дек. Глава Ленинского округа Алексей Спасский в рабочей обстановке открыл прямой выезд из густонаселенного микрорайона Видного на трассу М-4 «Дон», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общая протяженность транспортной артерии составляет порядка 2 км. Первая очередь дороги была открыта в январе 2021 года.

«Теперь свыше 55 тыс. жителей южной части Видного смогут экономить время в пути до работы. Кроме того, это позволит разгрузить центр города, а значит позитивные изменения заметят все видновчане», - подчеркнул Спасский.

Месяц назад в городе был открыт выезд из другого нового микрорайона — Зеленые аллеи, а годом ранее проведена реконструкция двух ключевых перекрестков в центре. Предпринятые меры позволили улучшить транспортную ситуацию в Видном.

Глава муниципалитета отметил, что на сегодняшний день начата реконструкция пересечения М-4 и МКАД, что позволит сделать выезд из Видного еще удобнее.