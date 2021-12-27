РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил ключи от четырех единиц коммунальной техники главе подмосковного Реутова Станиславу Каторову на нужды жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета, сообщает пресс-служба главы городского округа.

«Сегодня наш автопарк коммунальной техники пополнился. В рамках госпрограммы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Реутов получил еще два микроавтобуса, трактор и мини-погрузчик. Один автомобиль «Газель», трактор и мини-погрузчик поступят в распоряжение МБУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление», вторая «Газель» будет передана МБУ «Городское хозяйство и благоустройство города Реутова». Это знаковое событие не только для города, но и для его жителей. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что Реутов справится на все 100% с зимней непогодой», – сказал Станислав Каторов.

В пресс-службе уточнили, что коммунальная техника была передана также восьми другим муниципальным округам: Балашихе, Дзержинскому, Долгопрудному, Королеву, Котельникам, Ленинскому, Одинцовскому округам и Химкам.

«Мы сегодня здесь для того, чтобы поблагодарить вас за работу в преддверии Нового года - очень важную и заметную каждому жителю Подмосковья. Регион развивается. Больше микрорайонов, запросов на чистые тротуары, проезжую часть, общественные пространства. Наши жители очень благодарны, когда видят, несмотря на обильный снегопад, чистый двор, за возможность без проблем пройти в школу, на работу, на остановку. Поэтому сегодня мы вручаем очередную технику - она не первая, не вторая, не последняя. В январе еще партия придет в наши муниципалитеты. Хочу поздравить вас с Новым годом, пожелать здоровья вам, вашим семьям и всего самого-самого доброго», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

За последние три года количество транспортных средств и спецтехники для уборки и содержания территорий в Подмосковье заметно возросло. Для обслуживания дворов, общественных пространств и региональных дорог – на 6%, а для вывоза ТКО с контейнерных площадок – в два раза.