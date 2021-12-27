РИАМО - 27 дек. Новую школу откроют в Подольске после новогодних праздников. Всего в следующем году в Подмосковье планируют открыть 29 школ, заявила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.



Ежегодно число школьников в регионе увеличивается на 40 тыс. человек, а в детских садах — на 20 тыс. В этом году на территории Подмосковья открыли 36 школ и 22 детских сада.

«Школа на Флотской в Подольске <...> будет открыта после новогодних праздников», — сказала Каклюгина.



Она отметила, что это будет современная школа со всеми удобствами как для учеников, так и для сотрудников.



«Всего в следующем году планируем открыть 29 школ и 27 садов», — заключила зампред.