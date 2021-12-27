РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. Спасатели Ногинского территориального управления «Мособлпожспас» провели патрулирование на акваториях городского округа Балашиха, уделив особое внимание местам, которые облюбовали любители подледного лова, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели побеседовали с рыбаками, напомнив им о запрете выхода на тонкий лед, порекомендовали не рисковать собственной жизнью ради улова и напомнили о спасательных средствах, которые каждый рыбак должен иметь в своем арсенале.

«Помните, что ваша безопасность зависит только от вас! Берегите себя и своих близких! Телефон спасения - 112», - говорится в сообщении.