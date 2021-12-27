РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Воспитанники детсада в Подольске в феврале начнут высадку рассады в теплице дошкольного образовательного учреждения, сообщается на сайте администрации округа.

Ранее в дошкольном отделении «Аленький цветочек» подольского лицея №5 в рамках программы закупки оборудования по ФГОС была приобретена метеорологическая функциональная площадка. На ней есть гидрометр, барометр, воздушный рукав-флюгер, солнечные часы, термометр, осадкомер и кормушка для птиц. Также имеется интерактивный стенд «Времена года», а на доске наблюдений, которая тоже предусмотрена на метеостанции, педагог вместе с детьми отмечает состояние погоды.

В дошкольном общеобразовательном учреждении ведется работа по многочисленным экопроектам. На весь учебный год запланирован проект «Вода – символ жизни». На территории отделения есть и теплица, в которой ребята выращивают овощи. Высадка рассады начинается в группах с февраля. Дети вместе с воспитателем наблюдают за ростом овощных культур, начиная от посадки семян и до сбора урожая. Экологическое воспитание выходит на первый план, с каждым годом ему уделяется все больше внимания.