РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 дек. В понедельник в Балашихе в рамках новогодней программы стартовал гастрономический фестиваль, он продлится до 30 декабря. На нем можно будет приобрести сувениры и новогодние подарки, сообщается в Instagram-аккаунте Управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета.

Для посетителей гастрономического фестиваля представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: мед, сладости (подарки сладкие, пастила), сыры фермерские, рыба копченая, мясные деликатесы, грибы сушеные, ягоды, варенье из шишек, кондитерские изделия (г. Белев, г. Коломна). На мероприятии также можно будет приобрести сувениры и подарки: новогодние скатерти, шкатулки, картины декупаж, изделия из батика (платки, палантины ручной работы).

На фестивале организованы различные зоны общественного питания - баварские колбаски гриль, крендели, горячие напитки - глинтвейн, авторские чаи, пунш.

Гастрономический фестиваль будет проходить до 30 декабря на ул. Парковой, 2, (площадь вблизи Ледового дворца «Арена Балашиха имени Ю.Е. Ляпкина» и в мкр. Железнодорожный, на ул. Пролетарская вблизи д. 1/2).