РИАМО - 27 дек. В Подмосковье в 2023 году начнут внедрять электронные паспорта для граждан, которые заменят бумажный документ, сказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«Электронный паспорт — это большой проект Минцифры и МВД России. С 2023 года в Московской области будут внедряться электронные паспорта. <...> Мы являемся пилотным регионом и будем совместно с коллегами это новшество внедрять», — сказала Каклюгина.

Она отметила, что электронный паспорт — это смарт-карта с высокой степенью защиты, которая сможет заменить традиционный бумажный паспорт. На чипе будут записаны такие данные, как ИНН, СНИЛС и др.

«Второй вариант — электронный паспорт будет представлен в виде приложения на телефоне, которое в отдельных случаях позволит показывать QR-код», — пояснила Каклюгина.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов для граждан планируется начать в Москве, Подмосковье и Татарстане в 2023 году. Все технические испытания нововведений уже проведены.