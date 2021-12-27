РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 дек. Глава подмосковного Щелкова Андрей Булгаков дал старт всероссийской акции «С Новым годом, ветеран!» в округе и поздравил с наступающим праздником ветерана Ивана Порфирьевича Зиму, сообщается на сайте администрации городского округа.

Иван Порфирьевич родился 30 октября 1926 года в Полтавской области Украины. В 1941 году отслужил в стрелковом полку и попал в элитные режимные войска. Затем попал на станцию в Кемерово в 153-й стрелковый полк, который охранял особо важные объекты.

В Щелково Иван Порфирьевич переехал в 1999 году, здесь он 80 лет проработал заведующим складом в строительной организации. В этом году Иван Порфирьевич отметил свой юбилей — 95 лет.