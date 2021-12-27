РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Глава Подольска Николай Пестов поздравил спасателей округа с профессиональным праздником и пожелал им здоровья, сообщил в своем Instagram-аккаунте Пестов.

27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. В этот день в 1990 году была создана принципиально новая служба – Российский корпус спасателей. Далее он был преобразован в Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при президенте России, а уже позднее, в 1994 году, – в Федеральное министерство.

«Спасатели городского округа Подольск – настоящие профессионалы своего дела. Их работа, ежедневно сопряженная с риском, достойна глубокого уважения и бесконечной благодарности. Особые слова поздравлений и благопожелания адресую в этот день уважаемым ветеранам спасательных служб личным примером, воспитывающим молодых сотрудников и делящимся с ними своим бесценным опытом», - написал Пестов.

Он пожелал всем спасателям округа отличного здоровья, крепости духа, семейного благополучия и успешного продолжения ответственной деятельности.