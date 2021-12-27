РИАМО - 27 дек. В Подмосковье ежегодно сиротами становятся свыше 1,5 тыс. детей, однако всем им оперативно находят приемные семьи, сообщила заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

В 2021 году в Подмосковье закрыли все детские дома. Это стало возможным благодаря губернаторской программе поддержки приемных семей. Ежемесячно каждая такая семья получает порядка 50 тыс. рублей на каждого ребенка.

«Каждый день в Московской области порядка четырех детей становятся сиротами. Причины разные — смерть родителей, лишение их родительских прав, отказ от ребенка. <...> В год появляется 1,5-1,7 тыс. детей-сирот», — сказала Каклюгина.

Она отметила, что если ребенок-отказник находится в роддоме, то он сразу попадает в приемную семью. Если же ребенок старше, то он сначала попадает в семейный центр, а потом ему подбирают приемную семью.

«Мы ежегодно выделяем порядка 700 квартир детям-сиротам, которым исполнилось 18 лет и которые не имеют жилья», — уточнила зампред.