РИАМО - 27 дек. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 616 случаев заражения коронавирусом. Наиболее число заболевших официально зарегистрировали в Балашихе (127), городском округе Пушкинский (76), Серпухове (75), Подольске (67) и Дмитровском округе (64), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

58 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Красногорске, 56 – в Орехово-Зуевском округе, по 52 – в Одинцовском округе, Сергиево-Посадском округе, Раменском округе и Коломне, 51 – в Истре, 44 – в Королеве, по 43 – в Люберцах, Мытищах и Шатуре, 38 – в Жуковском, 37 – в Домодедове.

По 32 – в Наро-Фоминском округе и Реутове, по 29 – в Талдомском округе и Дубне, по 28 – в Зарайске, Клину и Лыткарине, по 27 – в Ивантеевке, Чехове и Солнечногорске, по 26 – в Богородском округе и Ступине, 22 – в Павловском Посаде, 20 – в Электростали, 18 – в Рузском округе, 17 – в Долгопрудном, по 16 – в Лобне и Лотошине.

15 – в Волоколамском округе, по 14 – в Дзержинском и Щелкове, 12 – в Электрогорске, 11 – в Кашире, по 10 – в Воскресенске, Ленинском округе и Фрязине, 8 – в Озерах, 6 – в Можайском округе, по 5 – в Бронницах, Котельниках и Краснознаменске, 4 – в Луховицах, по 2 – в Пущине и Серебряных Прудах, по 1 – в Егорьевске, Власихе, Лосино-Петровском, Химках и Черноголовке.

Ни одного случая заражения коронавирусом за сутки не выявили в Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Рошале и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 636 354 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 11 917 человек. Выздоровели и выписались 584 110 человек.

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