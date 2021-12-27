РИАМО - 27 дек. В Старопетровском проезде в Войковском районе Москвы достроен и введен в эксплуатацию жилой комплекс «Балтийский» с физкультурным комплексом и детским садом, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В Войковском районе на севере Москвы ввели в эксплуатацию масштабный жилой комплекс на 728 квартир общей площадью около 85 тыс. кв. м. В ближайшее время дольщики получат ключи от новых квартир. На территории комплекса также возвели физкультурно-оздоровительный комплекс и пристроенный детский сад на 85 мест», — рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что социальная инфраструктура, созданная в ЖК «Балтийский», позволит создать 300 рабочих мест в районе.

«Во внутренних дворах созданы современные игровые зоны, спортивные площадки и зоны отдыха, выполнен ландшафтный дизайн. А размещение объектов социальной и коммерческой инфраструктуры на первых этажах жилых домов позволит создать около 300 новых рабочих мест», — добавил Бочкарев.

Гендиректор компании-застройщика «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова подчеркнула, что строительство удалось завершить в установленные сроки несмотря на ограничения и негативные экономические факторы, связанные с пандемией коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2021 году в Москве установлен рекорд по вводу в эксплуатацию жилой недвижимости: по итогам года в столице возвели более 7 млн «квадратов» жилья.