РИАМО - 27 дек. В новогодние праздники отделения «Почты России» будут работать по измененному графику, об этом сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

Почтовые отделения по всей стране 31 декабря будут работать по графику воскресенья, за исключением круглосуточных отделений в Москве (101000, 107241), которые будут принимать посетителей до 21:00. Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10:00. Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января будут выходными.

«В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных регионов», — сообщили в учреждении.

По обычному графику все почтовые отделения будут работать 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января.

Чтобы клиенты своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, для ряда сельских отделений может быть установлен иной режим работы.

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