РИАМО - 27 дек. Пробки в 8 баллов из 10 возможных зафиксированы на дорогах Москвы в понедельник, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Наибольшие затруднения в движении традиционно наблюдаются на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, а также на юге, юго-востоке, западе и северо-западе Московской кольцевой автодороги.

К 17 часам пробки вырастут до 9 баллов. Снижение загруженности прогнозируется после 20 часов.

Количество машин в мегаполисе в преддверии новогодних праздников продолжает расти. Из области в декабре приезжает в среднем на 20 тыс. больше автомобилей, чем в ноябре.