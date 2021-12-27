РИАМО - 27 дек. Оплатить проезд по карте «Тройка» теперь можно во всех автобусах «Мострансавто», сообщает пресс-служба областного Минтранса.

Оплата картой стала доступна не только в транспортных средствах, где установлены стационарные валидаторы, но и в автобусах с мобильными терминалами оплаты проезда.

Сейчас услуга доступна в 4 тыс. автобусов «Мострансавто» на 1,2 тыс. маршрутов региона.

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