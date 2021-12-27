РИАМО - 27 дек. В городском округе Котельники в 2022 году планируется начать строительство и открыть 7 образовательных и социальных учреждений, а также провести благоустройство и обновить территории. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

Одним из ключевых проектов следующего года станет проектирование и начало строительства воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле. В состав комплекса войдут школа на 2,1 тыс. мест и детский сад на 350 мест. Также запланировано начало строительства новой комплексной поликлиники.

В микрорайоне Ковровый появится обновленное общественное пространство, а в Кузьминском лесопарке пройдет второй этап благоустройства.

«Нам очень важно развивать тему лесопарков, и мы уже видим после первого этапа (работ - ред.) большое количество жителей там, катающихся на коньках, на лыжах. Поставили деревянную горку, там каждый день более 300 человек», – добавил Сергей Жигалкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также уже ведется проектирование школы на 2 тыс. мест в микрорайоне Парковый. В Новых Котельниках запланировано начало строительства нового детского сада, в 2021 году там уже открылся сад на 235 мест.

Помимо этого, будет проведена очистка пруда №26. После этого прилегающую к водоему территорию благоустроят. Также в 2022 году будет запущен маршрут №1 общественного транспорта.

Среди важнейших проектов — открытие дополнительного офиса МФЦ. Он поможет местным жителям получать госуслуги рядом с домом.

«И откроем, это очень востребовано сейчас, новый дополнительный офис МФЦ в микрорайоне Силикат, потому что город разрезан железной дорогой и очень неудобно добираться с одной части до другой в МФЦ», – подчеркнул Жигалкин.