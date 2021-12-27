РИАМО - 27 дек. Пожарные ликвидировали возгорание газовоза на 36-ом километре Киевского шоссе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Сообщение о грузовом автомобиле, перевозящем сжиженный газ, поступило в центр управления в кризисных ситуациях МЧС в 12:16. Движение транспорта на Киевском шоссе было оперативно перекрыто в обе стороны.

В 14:27 открытое горение было полностью ликвидировано, в 14:38 пожар полностью потушили.

По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал.

Бензовоз горит на Киевском шоссе в Москве. ВИДЕО>>