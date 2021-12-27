РИАМО - 27 дек. Обвиняемый в государственной измене советник руководителя «Роскосмоса» Иван Сафронов пробудет под стражей до 7 апреля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое решение вынес московский суд после ходатайства следователей. Бывшего журналиста газет «Коммерсант» и «Ведомости», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова арестовали 7 июля прошлого года по подозрению в государственной измене.

ФСБ считает, что он передавал секретные данные странам НАТО. Следователи полагают, что Сафронов мог быть завербован чешскими спецслужбами.

Расследование уголовного дела против Сафронова завершено.