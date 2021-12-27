РИАМО - 27 дек. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что позицию республики не во всем учли при принятии закона о власти в регионах. Об этом сообщает ТАСС.

21 декабря российский лидер Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах. Он устанавливает единый срок полномочий глав субъектов федерации и отменяет для них запрет занимать эту должность больше двух сроков подряд.

Помимо этого, документа запрещает использовать в наименовании должности главы региона слово «президент». На сегодняшний день оно упоминается в названии главы Татарстана. В республике с такой позицией не согласны.

«Понятно, что закон принят, и мы - законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах», - сказал Минниханов.