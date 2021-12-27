РИАМО - 27 дек. В Щелкове в 2022 году планируют активно работать с управляющими компаниями, стоит цель оставить работать порядка 10 добросовестных УК, сообщил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.
Он добавил, что главная задача на 2022 год — оставить работать около 10 добросовестных управляющих компаний. Кроме того, планируется провести работу, чтобы снизить число обращений по вопросам состояния двора и об управляющих компаниях.
Ранее Булгаков рассказал, что позитивные изменения в городском округе Щелково были бы невозможны без эффективной команды единомышленников. Повсеместный контроль в Щелкове осуществляют созданное территориальное управление и 8 его подведомственных отделов.
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