РИАМО - 27 дек. Залог успеха работы властей в городском округе Щелково в том, что каждый член команды умеет разговорить и общаться с жителями по разным проблемам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что именно благодаря такому умению у главы городского округа Щелково Андрея Булгакова получается добиваться высоких результатов.
«Я считаю, что вы именно в этом направлении преуспели, и, как известно, в рейтинге львиная доля, самый большой вес — это доверие. Поэтому я хочу, чтобы вы дальше этим стилем и добивались успеха», - добавил губернатор.
Щелково заняло первое место в региональном рейтинге-45. Лидеров наградили в Подмосковье в декабре.
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