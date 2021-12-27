РИАМО - 27 дек. Залог успеха работы властей в городском округе Щелково в том, что каждый член команды умеет разговорить и общаться с жителями по разным проблемам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Их (проблем - ред.) в нашей жизни всегда хватает, весь вопрос: внятно или не внятно ты получаешь ответы на вопросы, которые тебя беспокоят, начиная с подъезда и заканчивая школой, работой или даже новой магистралью», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что именно благодаря такому умению у главы городского округа Щелково Андрея Булгакова получается добиваться высоких результатов.

«Я считаю, что вы именно в этом направлении преуспели, и, как известно, в рейтинге львиная доля, самый большой вес — это доверие. Поэтому я хочу, чтобы вы дальше этим стилем и добивались успеха»​, - добавил губернатор.

Щелково заняло первое место в региональном рейтинге-45. Лидеров наградили в Подмосковье в декабре.