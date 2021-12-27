РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 дек. С 3 по 9 января в парках городского округа Щелково пройдет ряд новогодних мероприятий для взрослых и детей, сообщается на сайте администрации горокруга.

Для жителей пройдут праздничные концерты, традиционные зимние забавы, конкурсы и интерактивные программы. Будут работать ярмарочные ряды, где можно приобрести сувенирную продукцию, а также попробовать ароматный чай с ягодами или настоящий русский сбитень.

Мероприятия будут проходить 3, 4, 6, 7, 8, 9 января в 12:00 в Парке культуры и отдыха на улице Пушкина, 22А; также гостей будут ждать 3, 4, 6, 8 января в 12:00 в детском городке по ул. Комарова, 10А в Щелкове. Мероприятия также пройдут 3, 5, 7, 8 января в 12:00 в Парке Монино по ул. Авиационная, 2А в поселке Монино; 3, 4, 6, 7, 8 января в 12:00 - в Парке усадьбы на пл. Ленина, 2 во Фрянове.