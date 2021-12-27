РИАМО - 27 дек. В 2021 году в городском округе Котельники прошла реконструкция центральной аллеи. Жители активно участвовали в ходе обновления и внимательно следили за строительными работами, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.
В начале реализации проекта жители негативно восприняли планы по созданию комфортных пространств. В частности, жители выступали против кардинальных изменений на аллее.
Глава муниципалитета добавил, что к работам по реконструкции аллеи строители подходили комплексно. Так, помимо аллеи был отремонтирован фасад дома культуры, который был построен в начале 1950-х годов, организованы спуски по лестницам и благоустроены дворы, непосредственно прилегающие к аллее.
«Сейчас могу сказать, что мы получаем большое количество положительных обращений за благоустройство, а жители других микрорайонов просят создать такие у них», – подчеркнул Жигалкин.
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