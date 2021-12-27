РИАМО - 27 дек. В 2021 году в городском округе Котельники прошла реконструкция центральной аллеи. Жители активно участвовали в ходе обновления и внимательно следили за строительными работами, сообщил глава муниципалитета Сергей Жигалкин.

В начале реализации проекта жители негативно восприняли планы по созданию комфортных пространств. В частности, жители выступали против кардинальных изменений на аллее.

«Поэтому в течение всего периода реконструкции каждую неделю мы встречались с жителями, обсуждали каждую лавочку, пересаживание деревьев, кустарников, расположение игровых зон, велодорожки, советовали, спрашивали, вносили корректировки», – отметил Жигалкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и руководителями министерств.

Глава муниципалитета добавил, что к работам по реконструкции аллеи строители подходили комплексно. Так, помимо аллеи был отремонтирован фасад дома культуры, который был построен в начале 1950-х годов, организованы спуски по лестницам и благоустроены дворы, непосредственно прилегающие к аллее.

«Сейчас могу сказать, что мы получаем большое количество положительных обращений за благоустройство, а жители других микрорайонов просят создать такие у них», – подчеркнул Жигалкин.