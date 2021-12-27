РИАМО - 27 дек. В Подмосковье и столице в течение ближайших дней будет умеренно морозная погода с температурой на 2-3 градуса ниже декабрьской нормы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В понедельник местами может пройти небольшой снег, ожидается гололедица. Температура в столице составит минус 9- минус 7 градусов, в Подмосковье – минус 12 – минус 7.

С 28 по 30 декабря антициклон станет причиной повышенного атмосферного давления, а также создаст все условия для ночного выхолаживания воздуха. 28 декабря ночная температура в регионе может опуститься до минус 15 градусов, 29 декабря – до минус 17, 30 декабря – до минус 12. В течение недели сохранится гололедица.

В последний день года в регионе местами пройдет небольшой снег, ночью будет от минус 11 до минус 6 градусов, днем – от минус 7 до минус 2. В первый день нового года ночная температура ожидается в пределах минус 10 – минус 5 градусов. Днем столбики термометров могут подняться до минус 1 градуса.