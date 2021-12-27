РИАМО - 27 дек. Пенсионеры в Подмосковье смогут получить выплаты досрочно. Кроме того, с начала 2022 года в силу вступят новые правила назначения и выплаты пенсии, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Более 2 млн жителей Подмосковья получат пенсию за январь через банковские организации досрочно - 29 и 30 декабря 2021 года. Доставка пенсий «Почтой России» начнется с 3 января 2022 года», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

Зампред отметила, что с начала нового года в силу вступят новые правила назначения и выплаты пенсии.

«Пенсия по возрасту будет назначаться проактивно, т. е. автоматически, в электронном виде. Никуда ходить и подавать заявлений не потребуется», – добавила Каклюгина.