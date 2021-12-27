РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 дек. Пять сотрудников подольского предприятия НИИ НПО «ЛУЧ» получили государственные и отраслевые награды, сообщил в своем Instagram-аккаунте глава округа Николай Пестов.

Награды вручил во время рабочей поездки на предприятие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Так, распоряжением президента РФ за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу почетными грамотами президента РФ награждены кандидаты технических наук Наталья Колтунова и Ольга Проценко.

Благодарность президента РФ руководителем «Росатома» вручена кандидату технических наук, ведущему научному сотруднику Николаю Алхимову. Знаком отличия «Академик Курчатов» II степени отмечена плодотворная работа доктора технических наук, главного научного сотрудника Давида Цецхладзе, знаком отличия «Академик Курчатов» IV степени награжден молодой ученый, кандидат технических наук Сергей Базюк.

«Сердечно поздравляем сотрудников нашего градообразующего предприятия с высокой оценкой их труда и желаем новых успехов в научной работе», - написал Пестов.